¿Cuál es la diferencia entre la vacuna de refuerzo y una dosis adicional?

Posted at 9:19 PM, Aug 19, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Joel Wilma recibió su tercera dosis en la clínica de vacunación en el American Bank Center. Él es diabético, y califica para recibir la tercera dosis que recomendaron los CDC, ya que el es una persona inmunocomprometida. “Los inmunocomprometidos no desarrollaron el mismo nivel de protección que las personas no inmunocomprometidas, entonces lo que intentamos hacer con la tercera dosis es llevarlos al mismo nivel que el otro grupo de gente tiene con dos dosis,” dijo el doctor Jaime Fergie del hospital infantil Driscoll. Las personas inmunocomprometidas que ya tienen ambas dosis de la vacuna Moderna y de Pfizer reciben esta tercera dosis, o 'dosis adicional'. Algunos factores que definen a una persona inmunocomprometida es: sobrevivientes , enfermos de de cancer padecen de VIH tiene un transplante de órganos “Yo confío en los científicos y que esta tercera vacuna nos va a proteger a mi y a mi esposo", dijo Silvia Treviño. "Somos ya mayores de edad y nos preocupa ver que hay muchos contagios”. Por otro lado, la llamada "vacuna de refuerzo" es para todas las personas que ya han recibido ambas dosis de Pfizer o Moderna ya que a pesar de tener un sistema inmunológico fuerte, expertos dicen las defensas contra el COVID-19 se van debilitando con el tiempo. "A los 8 meses de tener la segunda dosis ya pueden recibir la vacuna de refuerzo", dijo la doctora Kim Onufrak. "Se la recomiendo a todos, ya que con las variantes ahora todos son vulnerables”. Se espera vacunas de refuerzo estén disponible para todas las personas en septiembre. Autoridades de salud esperan esto contribuya a detener la propagación del virus, y aumentar el bajo indice de vacunación en la Zona Costera para lograr la inmunidad de grupo.

