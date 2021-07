Creciente necesidad para más enfermeros en Texas deja espacios vacantes para una nueva generación

Posted at 8:42 PM, Jun 28, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Según datos del Departamento de Salud, en el estado de Texas hay una creciente necesidad para más enfermeros. ¿El motivo? Muchos se han jubilado, abriendo estos espacios laborales. Algo que universidades como Texas A&M-Corpus Christi está aprovechando para que sus estudiantes puedan practicar su profesión. Nina Everett está a tan solo meses de graduarse de enfermera en la Universidad Texas A&M-Corpus Christi, y dice querer servir a la comunidad. “Pues aquí en Corpus, estamos viendo que hay una gran comunidad de hispanos”, dijo Everett. “Para ser enfermera que hable un poco de español, ojalá yo les pueda ayudar con esas preguntas”. Ser una enfermera hispana en los Estados Unidos es algo poco común, ya que, según datos oficiales, los hispanos representan menos del 5 por ciento de los 3 millones de enfermeros registrados en todo el país. Pero existe también un déficit de enfermeros en el estado de Texas, y uno de los motivos es que muchos han llegado a la edad de jubilación. “La falta de enfermeros beneficia a nuestros estudiantes, porque al graduarse se encuentran con muchos lugares que los necesitan", dijo la doctora y profesora Marge Benham Hutchins. Es por eso que, ahora tienen más becas, y para atraer más minorías a la universidad, han lanzado campaña promocionando el programa de enfermería en preparatorias de áreas con bajos recursos. “Ofrecemos oportunidades para los estudiantes, que ya tienen algunos pre-requisitos, ellos pueden acabar su carrera de enfermería mucho más rápido por medio de nuestro programa de ‘aceleración’, y también ahora pueden aplicar a más becas”, dijo Hutchins. El programa de graduación acelerada fue uno de los factores que convenció a Everett de estudiar enfermería. Pero también su pasión por servir a otros viene con motivos personales ya que su hijo Luke, de 4 años, estuvo diagnosticado con hydroenphrosis, una enfermedad donde los riñones se hinchan, y dice que al ver como los enfermeros le dieron un trato tan gentil y se preocuparon no solamente por Luke, sino por el bienestar emocional de ella y su esposo, quiso dedicarse a la enfermería. “Escogí esta universidad porque tenía ese programa”, dijo. “En lugar de hacer el programa tradicional fue un poquito más rápido 15 meses so por mi como soy madre y esposa fue lo más mejor para mí”, dijo. La Universidad Texas A&M-Corpus Christi está en el ranking 9 de 25 universidades en Estados Unidos por servir a estudiantes hispanos, y esperan que, con estos esfuerzos, se pueda disminuir el déficit de enfermeros en el estado. ¿Y porque no con más enfermeros bilingües como Nina Everett?

