Como proteger a los niños de ahogarse este verano

Posted at 9:07 PM, Aug 17, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Cada año mueren al menos 300 ninos menores a los 5 años ahogados en la piscina. Según datos oficiales Texas es uno de los estados que registra más muertes por ahogamientos en menores de edad. Salir a refrescarse con la familia en la piscina o la playa puede ser una buena idea, y algo divertido para los niños, sin embargo existe el riesgo de que sus hijos se ahoguen si llega a descuidarse. Diana Diaz dice que lleva a la pileta a su nieto, porque en el mar las olas pueden ser peligrosas. Me aseguro que se mantenga lejos de las partes profundas y no lo pierdo de vista", dijo Diaz. Según datos de la Comisión de Seguridad para el Producto del Consumidor (CPSC por sus siglas en inglés), solo para este año, ya contabilizan 61 muertos en el estado. “No es como las películas donde el niño grita por auxilio", dijo el doctor Gideon Mecum. "Cuando se están ahogando puede que no hagan ruido, y si no se los socorre a tiempo, simplemente se mueren". Los más vulnerables son los menores a los 4 años, ya que si no están supervisados y no saben nadar se pueden ahogar, es por eso que los expertos recomiendan tomar las siguientes precauciones: poner una cerca alrededor de la piscina si es privada aprender primeros auxilios no dejar objetos llamativos en la piscina inscribirles en clases de natación

Si van a una piscina comunitaria, deben estar vigilando todos los movimientos del niño y no dejar que se vaya a la parte honda sin estar con un flotador o acompañado.

Si el niño llega a tener un accidente en la piscina, debe llamar de inmediato al 911

