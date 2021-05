Buc Days: Los jinetes se preparan para demostrar sus habilidades en los caballos salvajes

Posted at 1:21 AM, May 01, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Los competidores deleitan al público en el American Bank Center demostrando su habilidad y destreza montando toros y caballos. Lograr montar uno de esos animales el mayor tiempo posible, es un reto que requiere no solamente fuerza física y flexibilidad sino también control mental. Un deporte que Trenten Montero, jinete profesional originario de Nevada, lleva practicando desde que era adolescente. “Mi papá fue jinete", dijo. "Fue por el que me interesó montar caballos, y mi familia me apoya mucho. Mi mamá se pone muy nerviosa, pero disfruta verme competir”, dijo Montero. Montero cuenta que después de una fuerte lesion montando toros decidió. Solamente montar caballos, sin embargo esta es una actividad bastante riesgosa ya que los caballos que montan en las competencias son salvajes. "Montar a caballo sin una silla de montar es uno de los deportes que requiere mucha destreza fisica", dijo. "Se trata de medir el tiempo y hacer los pies para atras. Es una situacion fuera de control y hay que hacerlo parecer que uno tiene el control”. Para recibir un puntaje de clasificación Montero deberá durar encima del caballo por más de ocho segundos, y también lograr bajarse del caballo sin ninguna lesión. Montero dice que con el apoyo de su familia y los ánimos del publico, está seguro de salir vencedor. Para comprar entradas para ver la montada de toros y caballos puede visitar la página web BucDays.com

