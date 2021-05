Buc Days: Los competidores que montan toros se preparan para el viernes

Posted at 11:21 PM, Apr 29, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — El festival Buc Days no sería lo que es sin la popular competencia de montada de toros. Evento donde jóvenes talentosos como Thor Hoefer de 25 años, originario de Ohio, muestran su talento y destreza. El nos cuenta que la pasión por el rodeo fue inculcada por su padre desde que era niño. "Siempre quise dedicarme a esto desde muy pequeño y me volví profesional a los 20 años que fue cuando gané mi primer evento", dijo Hoefer. Para montar un toro se necesita mucha fuerza y por eso Thor ha estado haciendo entrenamientos de cardio y pesas. Pero también es importante la fuerza mental. Y es que dice que es un momento en el se siente conectado al animal. "Cuando nos subimos a los toros son una bestia y estoy en un estado mental donde nada me puede distraer", dijo. Hoefer será uno de los 30 que competirán el viernes a partir de las 7:30 p.m. en el American Bank Center. De ahí clasificarán a 15 hasta que uno salga campeón. Ver el estadio lleno de gente, también lo llena de adrenalina y lo motiva para tratar de llevarse el título de campeón a casa. Y para los espectadores, poder presencial el rodeo luego de un año sin esta diversión es algo maravillos. "Me encanta ver cuando se suben al toro estoy emocionada", dijo Lyla Serna de 10 años que asistió al carnaval de Buck Days. Para comprar una entrada para ver la competencia puede acercarse a las ventanillas ubicadas en North Shoreline Blvd.

