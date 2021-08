Aumentan los menores internados por el COVID-19

Posted at 8:19 PM, Jul 27, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Durante la reunión del concilio de la ciudad de Corpus Christi el martes, se anunció que son varios los niños que se han contagiado de COVID-19. Según el Departamento de Salud Pública del condado Nueces y la ciudad de Corpus Christi, hasta el día de lunes se contabilizan siete niños menores a los 9 años internados en el hospital. Dos están en cuidado intensivo, y tienen menos de un año de edad. “Espero que las vacunas sean aprobadas para los más pequeños pronto, porque eso me preocupa”, dijo Amy McNamara, una madre de familia local. Por el momento, no hay vacuna aprobada para menores de 12 años. Al comunicarnos con representantes del hospital infantil Driscoll para saber si los contagios se dan por parte del personal médico hacia los pacientes, nos dijeron que la mayoría de doctores y enfermeras están vacunados, y agregaron por medio de un comunicado: "La información de los pacientes es privada... todos los niños y bebés positivos con el COVID son aislados. el personal de Driscoll utiliza equipos protectores cumpliendo los lineamientos de los DCD." También explican que el aumento de los contagios en menores es causado por las nuevas variantes, y por contacto con familiares y otros los adultos que no se han vacunado. “Quiero hacer énfasis que este aumento se debe a la situación de personas que no se han vacunado la causa, lamentablemente, se pudo haber prevenido si todas las personas se hubieran vacunado,” dijo el doctor Jaime Fergie. Fergie recomienda que con el regreso a clases los padres procuren que sus hijos utilizan mascarillas, aunque las clases presenciales no son realmente un riesgo para su salud debido a que no hay índices de contagios mayores en los salones, y los contagios se dan muchas veces en la casa con adultos no vacunados. Recomiendan vacunen a los niños mayores de 12 años mientras se intenta detener el alto índice de contagios en la Zona Costera.

