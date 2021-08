Así fue la detención de Joshua Powell, acusado de dispararle a un oficial

Posted at 9:14 PM, Aug 05, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Fue alrededor de las 4:30 de la tarde de este jueves cuando Joshua Powell fue arrestado en los apartamentos Watercolor. Powell, de 20 años, era buscado desde la tarde del miércoles por ser quien presuntamente hirió de bala al oficial veterano Manuel Dominguez, quien respondía a una llamada de distrubios en el complejo de apartamentos. En el transcurso de la noche del miércoles, los oficiales buscaron a Powell dentro y fuera de los apartamentos y en las calles alrededor. La policía también alertó al público que este atento a un vehículo Buick, color verde, con número de placas CSC1880, el cual se creía que manejaba Powell. Según la policía de Corpus Christi, fue a las 4:02 de la tarde cuando recibieron una pista de un sujeto que coincidía con la descripción de Powell, y que se encontraba en el área de 5900 Weber. Fue entonces que a las 4:27 lograron localizar a Powell. Un testigo vio el momento del arresto y dijo “En ese momento llegaron dos polícias a preguntarme si había mirado una persona Negra y les dije que no", dijo el testigo. "Miramos cuando ya venia detrás de él, diciendo que parara y saque mi teléfono y me puse a grabar cuando lo tiraron”. Más temprano, Crime Stoppers anunció una recompenza de $10 mil para pistas que llevaran al paradero de Powell. Joshua Powell enfrenta una fianza de un $1 millón por disparar al oficial Dominguez. Según la policía de Corpus Christi, esta continúa siendo una investigación en desarrollo y se pide que si tienen información del caso llamen al (361) 886-2840

