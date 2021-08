Ark Assessment Center necesita recaudar fondos

Posted at 7:42 PM, Jul 27, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — The Ark Assesment Center and Emergency Shelter es un centro que provee refugio para los niños de la Zona Costera víctimas de abuso, pero necesitan fondos para sustentarse. “Aunque no se hace por dinero, realísticamente, necesitas dinero para correr el lugar”, dijo Sister Milagros Tormo, la presidenta de la organización. “Es mucho trabajo y mucho esfuerzo". A través de una rifa, buscan recaudar fondos para continuar su labor de rescatar y brindar un lugar seguro a los niños y niñas de la Zona Costera, víctimas de abuso y negligencia. Esta será la primera vez que realizan la subasta, debido a que cancelaron la gala anual por la pandemia, y como cuenta “Sister Milagros”, esto les ayudará a obtener los recursos necesarios. “Cuando llega aquí el niño, tenemos que tener ropa para el niño”, dijo. “Tenemos que tener la cama limpia, tenemos que tener todo lo que una persona -- especialmente un niño -- necesita para vivir en un ambiente sano y seguro”. La meta es recaudar al menos $40 mil. Los interesados en participar podrán registrarse a partir del 1 de agosto aquí. “Vamos a tener las cosas online, y puede ir a Facebook o Twitter”, dijo Miriam Villarreal, quien también trabaja en el refugio. La subasta se estará llevando a cabo del 19 al 22 de agosto. Adicionalmente, si desea hacer un donativo puede hacerlo aquí.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.