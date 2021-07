A través de un mural los jóvenes desarrollan creatividad y aprenden de la cultura mexicana

Posted at 8:40 PM, Jun 23, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — En el centro de arte "Antonio E. Garcia”, varios estudiantes pintan un mural con figuras mexicanas, con su instructora Mayra Zamora, una artista chicana reconocida en la Zona Costera por sus obras de arte en especial los murales. “Yo creo que esta experiencia es muy fantástica", dijo Veronica Nieves, quien es una de varios jovencitos que asisten al campamento de verano “Teens Building For Tomorrow." "Yo dije a mi mamá, porque el año pasado no estaba aquí porque COVID, so yo dije ‘Déjame ir al campamento otra vez’ ". Es ahí donde desarrollan sus habilidades creativas, pintando un mural con figuras mexicanas que contiene dibujos de animales y plantas, algo que el estudiante Malachi Serrata dice ha disfrutado mucho, y dice quiere ser científico cuando crezca. Esmeralda Herrera Teran, directora del centro, dice que los campamentos de verano son importantes para los jóvenes ya que ellos han pasado varios meses sin tener oportunidad de participar en estas actividades debido a la pandemia. “Los niños que están pintando hoy ellos hicieron todo esto y lo bueno es que ellos están aprendiendo una están trabajando con una excelente maestra luego tienen la oportunidad de pintar and show their skills off”, dijo Teran. La muralista Zamora espera que los niños aprendan más sobre sus raíces y se enorgullezcan de su identidad. “Yo soy muy orgullosa de ser chicana porque yo no soy mexicana”, dijo. “No soy americana. Yo soy las dos cosas, y también quiero que ellos sean orgullosos que, si ellos son latinos puertorriqueños, colombianos, lo que sea que ellos sean orgullosos de lo que ellos son”. Tras varias semanas de trabajar en el mural esperan terminarlo para comienzos de julio. “Yo nunca quería pintar, pero cuando yo estaba con ella dije mira déjame ver déjame ver y ahora me encanta pintar con ella”, dijo Veronica. “Yo creo que es una experiencia muy muy buena." A Veronica también le apasiona la filmación y aprovechó para hacer varios videos de ellos pintando el mural, una experiencia que, sin duda, que les llenará de orgullo toda la vida al ver el mural. “Me da mucho orgullo que cuando ya crezcan los niños y cuando tengan su familia puedan traer sus niños cuando ellos están grandes y puedan decir ‘Yo pinte este animalito. Yo estaba aquí cuando estaba chiquito”, dijo Zamora.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.