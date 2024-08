Hombre de Robstown vuelve a ser acusado después de dispararle a su esposa

Prev Next KAJA Telemundo CC

ROBSTOWN, Tejas — Un hombre de Robstown que dijo que accidentalmente disparó y mató a su esposa en 2022 ha sido re-acusado. Torivio Leal había sido acusado originalmente de homicidio involuntario, pero el caso fue presentado nuevamente al gran jurado y esta vez acusaron a Leal por asesinato. Patricia Blanco, una conocida peluquera de Robstown, fue abaleada el 19 de Febrero de 2022; Leal le dijo a la policía que estaba limpiando su revólver cuando accidentalmente realizó el disparo que mató a Blanco. Las autoridades dijeron que Leal parecía haber estado bebiendo. Su juicio se ha fijado para Septiembre.



