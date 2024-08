Fin de semana libre de impuestos: Aquí está cómo ahorrar

Prev Next KAJA

CORPUS CHRISTI, Tx — El fin de semana anual libre de impuestos comienza el viernes 9 de agosto y continúa hasta el domingo 11 de agosto. Los artículos que reúnen los requisitos se pueden comprar sin impuestos en las tiendas de Texas o en vendedores en línea que hacen negocios en Texas. Los artículos que califican son ciertos útiles escolares y ciertos artículos de ropa y calzado. Durante las vacaciones puede comprar artículos calificados en la tienda, en línea, por teléfono, correo, pedido personalizado, o cualquier otro medio. La venta del artículo debe tener lugar durante el período específico. La fecha de compra es fácil de determinar cuando la compra se realiza en la tienda, pero se complica con compras remotas.



