CORPUS CHRISTI, Texas — La familia del reconocido presentador Johnny Canales y su abogado se reunieron para anunciar que el caso legal que enfretabán ya se resolvió.

La batalla legal comenzo el año pasado en octubre 31 de 2024 cuando Sylvia Castillo reclamo que su matrimonio con canales nunca fue anulado por el estado de Tejas y que merecía parte de sus bienes.

El abogado de la familia compartió que es lo que la corte declaro en el caso.

Fin de la batalla por la herencia del legendario Johnny Canales

“Mi clienta, Nora Canales, es la esposa sobreviviente legal de Johnny Canales, lo cual es, sin duda, una gran victoria. Además, él declaró que su matrimonio era completamente legal y que no existían impedimentos para su celebración," dijo Jeffrey Lehrman, el abogado de la familia Canales.

Lehrman dice que la orden fue firmada el mes pasado.

Nora Canales se caso con Johnny Canales en el 1995 y tuvieron dos hijas, Miroslava y Zelestial. Ellos estuvieron casados por 29 años.

Nora Canales dice que ella nunca escucho de Sylvia Castillo hasta que impugnó la herencia de su marido.

“Por eso esto fue tan desafortunado para la familia. Por supuesto, ella apareció justo después de que fallecieran su padre y su esposo." dijo Lehrman.

El presentador de "El Show De Johnny y Nora Canales" fallecio en junio 12, 2024. Algo que la familia dice fue dificil lidiar, a lo que se le suma este caso legal.

"En el peor momento de tu vida con mucho dolor, con mucho sufrimiento mis hijas y yo y luego te cae esto no, no hay palabras de la desgracia que se siente." dijo Canales.

El año pasado un juez ordeno que los bienes relacionados con el patrimonio de Johnny Canales fueran congelados, lo que impidió que Nora Canales sacara fondos. Esa orden no duro mucho y fue diseulta regresando el aceso a la familia.

Al final de este caso, el abogado dice que Castillo no tiene un estatus relacionado a Johnny Canales.

"Y me siento muy contenta ahora de poder decir que ya quedo en el pasado." dijo Canales.

La familia ahora se va enfocar en proyectos para el futuro. Canales dijo que estan planeando un programa llamado 'Nora Canales y la Verdad’. El programa será producido por sus dos hijas.

Ademas, la familia Canales viajará a Miami el 5 de septiembre para la proyección de un documental basado en la vida y el legado de Johnny. Se ha exhibido en Dallas, San Antonio y Austin.

Se proyectará durante un festival de cine en McAllen los días 6 y 7 de diciembre.

Sus hijas dicen que ella quieren seguir el legado de su papa.

"Se trata simplemente de pasar un buen rato y compartir lo que amamos," dijo Miroslava Canales.

