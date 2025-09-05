Escuelas católicas oran por víctimas de tiroteo en Minneapolis

CORPUS CHRISTI, Texas — Las escuelas católicas de toda la Diócesis de Corpus Christi se unieron en oración para honrar a las víctimas del tiroteo que ocurrió en una escuela católica de Minneapolis el agosto 27 de 2025.

La terrible tragedia que ocurrió en la escuela católica Anunciación, donde dos niños murieron y otros resultaron gravemente heridos, afectó todo el país.

"Cuando esto ocurrió la semana pasada, trajo miedo a nuestras familias, y no podemos permitir que el mal triunfe," dijo Beth Hinojosa, directora de la escuela católica San Pío X.

Hinojosa llevó a sus estudiantes a rezar el rosario como parte de un esfuerzo coordinado de solidaridad.

"Así que cuando la Arquidiócesis de Minnesota hizo un llamado a la unidad y la solidaridad, nuestras escuelas católicas aquí en Corpus Christi se unieron," dijo Hinojosa.

Hinojosa dice que es importante para la comunidad de Corpus Christi que se unan y oren por la escuela católica Anunciación y por el fin de la violencia contra los niños.

"Nos solidarizamos con todos esos niños allá en Minnesota y con sus madres y padres y toda la comunidad. Estamos unidos, ya saben, en el cuerpo místico de Cristo," dijo James Kelleher, padre de Nuestra Señora del Corpus Christi.

Padre Kelleher dice que durante un momento difícil así es bueno orar para liberar el dolor.

"Un rosario en la mano derecha es tu conexión con Dios, sin importar dónde te encuentres. Si te va bien, es hermoso, pero si sufres mucho, como muchos en Minnesota, siempre puedes buscarlo," dijo Padre Kelleher.

La escuela católica St. Pius X es una de las muchas escuelas católicas de todo el país que se unieron para honrar las víctimas de esta tragedia.

"Esta historia fue reportada al aire por un periodista y ha sido convertida a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todo el reportaje en todas las plataformas para garantizar imparcialidad y precisión."