Costilla humana hallada en el sur de la ciudad es identificada como Caleb Harris

CORPUS CHRISTI, Tejas — Una costilla humana hallada en la zona sur de Corpus Christi en Diciembre de 2024 ha sido identificada como perteneciente a Caleb Harris. Harris, estudiante de 21 años de Texas A&M-Corpus Christi, desapareció de su apartamento fuera del campus la madrugada del Lunes 4 de Marzo de 2024. Cuatro meses después, el 24 de Junio, trabajadores municipales que realizaban tareas de mantenimiento en la estación de bombeo de aguas residuales de Perry Place descubrieron restos humanos dentro de un pozo colector. La Oficina del Médico Forense del Condado Nueces no pudo identificar los restos debido a su grave estado de descomposición, por lo que los envió al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas (UNTHSC) para un análisis de ADN, donde la identificación resultó positiva para Caleb Harris. Ese mismo laboratorio también procesó e identificó la costilla, que se encontró cerca del mismo lugar donde se descubrieron inicialmente los restos de Caleb. Según un comunicado del Dr. Kannan, jefe médico forense del Condado Nueces. "La causa de la muerte de Harris se ha declarado "indeterminada" y el Departamento de Policía de la Ciudad de Corpus Christi (CCPD) no ha clasificado su caso como homicidio".





