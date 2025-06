Burn Pits 360 organiza su segundo anual de recaudación de fondos para veteranos

Prev Next

ROBSTOWN, Texas — Por segundo año consecutivo, Burn Pits 360 utiliza bolsos de diseñador de lujo para recaudar dinero para los veteranos. Rosie Torres, fundadora de burn pits 360 a lado de su esposo Leroy, dijo que cada dólar que ellos reciben va regreso a los veteranos “Para recibir servicios y educación de como navegar la vida después que pasa como un trauma,” Torres dijo. Ellos fueron parte de la ley "The PACT Act" que ayuda a los veteranos recibir beneficios después de servir y ser expuestos a pozos de quemadura. El impacto es nacional pero también ayudan localmente. “Y a las familias también, como las esposas, esposos de los soldados ellos también vienen aquí es como una casa, también segunda para ellos donde pueden venir a recibir lo que necesiten,” Torres dijo. Ronny Garza es un veterano que frecuentemente va como voluntario a la oficina "Captain Leroy Torres Warrior Support Center" en Robstown. Él dijo que su salud se estaba deteriorando y que tuvo que conseguir más citas en asuntos de veteranos. “Eso todo afecta mi vida con mi familia porque a veces hay días que no puedo levantar o me levanto bien despacio o no puedo ni estar a jugar con mis niños afuera porque ciertas cosas,” Garza dijo. Fue entonces cuando Rosie y Leroy intervinieron para ayudar a Garza a encontrar los recursos que el necesitaba. “Cuando me ayuden así, no tengo que pensar en eso,” Garza dijo. “Y puedo usar ese tiempo pa con mi familia con mis niños y ir a los juegos de beisbol así con ellos donde antes no podia ni ir porque estaba pensando como voy a comprar esto o que voy hacer.” La razón del evento es seguir ayudando a veteranos como Garza, que han servido a nuestro país. “Hay muchos que no quieren pedir ayuda pero en tiempo van a necesitarlo,” Garza dijo. El año pasado la organización pudieron recaudar 30 mil dólares durante el evento. Este año esperan recaudar la mayor cantidad posible. El dinero del evento ira directamente a los programas ofrecidos por Burn Pits 360. El evento se llevará a cabo el 7 de junio en el Holiday Inn Marina. Las puertas se abriran a las 1 P. M.



